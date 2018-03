Rott - Wieder Rotbuchenaktion in Rott

Rott. Der Heimat- und Eifelverein Rott organisiert seit 1985 seine Rotbuchenaktion. Ziel der Aktion ist es, die Anpflanzung dieser heimischen, landschaftsbestimmenden Heckenart zu fördern.

Die Rotbuche ist in der Nordeifel seit Jahrhunderten die bevorzugte Heckenpflanze, weil sie mit dem hiesigen Boden und dem rauen Klima bestens zurechtkommt, sich als Hecke in jeder beliebigen Größe und Form schneiden lässt, Sichtschutz zum Nachbarn und zur Straße gewährt. Sie verliert ihr Laub erst mit dem Austrieb der neuen Blätter, vor Wind und Wetter schützt und so ein ausgeglichenes Kleinklima für Haus und Garten schafft, einen ästhetischen reizvollen Anblick gibt mit im Frühjahr ein helles Grün, im Sommer ein saftiges, dunkles Grün und im Herbst ein Rotbraun.

Die angebotenen Pflanzen sind dreijährig (ein Jahr Saatbeet/ zwei Jahre verschult), kräftig und 80 bis 120 Zentimeter hoch. Man setzt fünf Stück pro Meter. Der Bestellzettel mit den Preisen sowie weitere Informationen (inklusive Pflanzanleitung) ist im Internet zu finden unter www.hev-rott.de im Abschnitt „Rotbuchen“.

Bestellung bis 7. April

Bestellungen sind bis zum 7. April möglich. Kontakt: telefonisch bei Rainer Hülsheger, Telefon 02471/2511, oder Christoph Schell, Telefon 02471/1354332, sowie per E-Mail an bestellung@hev-rott.de. Der Auslieferungstermin der Pflanzen ist Samstag, 14. April, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr am Sportplatz in Rott. Die Bezahlung erfolgt in bar bei der Abholung.