Wieder Einbrecher in der Nordeifel unterwegs

Kalterherberg/Imgenbroich. In den vergangenen Tagen waren in der Nordeifel wieder Einbrecher unterwegs. In Kalterherberg drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale an der Monschauer Straße ein und erbeuteten Bargeld.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr. Die Täter waren in das Gebäude gelangt, indem sie im hinteren Bereich des Hauses die Terrassentür einschlugen, nachdem sie vorher versucht hatten, diese aufzuhebeln.

Zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitagmittag versuchten Einbrecher Auf der Rahm in das Vereinsheim des FC 21 Imgenbroich einzudringen. Dort wurde eine Scheibe eingeschlagen, außerdem wurden Hebelspuren an Türen und Fenstern festgestellt.

Am Freitagabend wurden in der Hans-Georg-Weiss-Straße in Imgenbroich die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei unter 0241/957731501.