Roetgen - Wie viel Aachen verträgt Roetgen?

Treffen Sie die Lokalredaktion Nordeifel

Welche Faktoren machen einen Ort lebens- und liebenswert? Ist es die landschaftlich schöne Lage, die Verkehrsanbindung, die gute Nachbarschaft oder die Tatsache, dass in einem Ort viele Menschen leben, die überdurchschnittlich gut verdienen?

In Roetgen wird über dieses Thema leidenschaftlich gestritten. Auf der einen Seite ist die Gemeinde zu einer der reichsten in ganz NRW geworden. Auf der anderen Seite hat Roetgen gewiss seinen dörflichen Charakter, mit dem sich vor allem die Eifeler Bevölkerung identifizieren kann, verloren.

Wohin also soll sich Roetgen in Zukunft entwickeln, damit sich möglichst viele Menschen, die dort leben, auch wohlfühlen? Diskutieren Sie dieses Thema mit der Lokalredaktion Eifel am 6. September ab 19.30 Uhr im Bürgersaal Roetgen. Wir freuen uns auf Sie.