Simmerath - Wie soll Simmerath sich entwickeln?

Simmerath. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde Simmerath ist nach wie vor ungebrochen. Diese Tatsache hat der Planungsausschuss der Gemeinde Simmerath zum Anlass genommen, die künftige städtebauliche Entwicklung in der Gemeinde Simmerath mitzutragen und zu steuern.

Ein erster Schritt war die Beauftragung einer Bestandsaufnahme und einer darauf aufbauenden Entwicklungsplanung. Es wurde festgestellt, dass vor allem der Zentralort Simmerath aufgrund seiner Einwohnerentwicklung und dem zur Verfügung stehenden Angebot an Entwicklungsflächen das größte Potenzial zum weiteren Wachstum aufweist.

Aufbauend auf diese Ergebnisse wurde durch ein Planungsbüro aus Aachen ein Entwurf zur städtebaulichen Entwicklung im Bereich des Ortskernes von Simmerath einschließlich des Bereiches um den Bushof sowie zur Entwicklung weiterer Baugebiete im Zentralort Simmerath erarbeitet.

Um die Bevölkerung in die künftige Wohnbauplanung mit all ihren Aspekten einzubinden und das erarbeitete Handbuch Wohnen und das Gestaltungshandbuch Wohnen vorzustellen, lädt die Gemeinde Simmerath zu einer Bürgerinformation für Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr in das Rathaus nach Simmerath, großer Sitzungssaal, 1. Etage, alle Interessenten ein.