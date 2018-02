Nordeifel.

Vor 63 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Der 8. Mai 1945, als die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet wurde, gilt als Datum für das Kriegsende in Deutschland. Bereits drei Monate vorher, am 8. Februar 1945, endeten die Kämpfe im Monschauer Land. Die Zeit davor war geprägt von der Vertreibung der Menschen aus ihren Dörfern – eine ähnliche Situation wie sie heute auch viele Menschen erleben, die ihre vom Krieg gezeichnete Heimat verlassen und in Deutschland Zuflucht suchen.