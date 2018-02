Monschau - Widerstand gegen die Monschauer Jecken ist zwecklos

Monschau.

Als die KG Biebesse aus Höfen am Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr mit einem großen Gefolge in den großen Sitzungssaal des Rathauses einmarschierte, wollte Bürgermeisterin Margareta Ritter die Schlüssel nicht gleich rausrücken. Sie leistete aber nicht lange Widerstand und übergab die Macht über die Stadt Monschau dann schließlich doch an Prinz Peter I., der mit Jungfrau Uschi I. und Bauer Achim II. für beste Stimmung im Saal sorgte.