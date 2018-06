Nordeifel.

In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und auch an der ältesten Eifelstation „Schneifelforsthaus“ (unweit von Hellenthal-Udenbreth) wurden neue Mai-Rekorde seit 1889 gemessen. Bisher führte das Jahr 1917 die Liste mit einer Durchschnittstemperatur von 13,3 Grad an, jetzt waren es 13,5 Grad (Mont Rigi im Venn schaffte ebenfalls einen neuen Rekord mit 13,2 Grad).