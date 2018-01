Simmerath. Winterzeit ist für die Freunde des Modellfliegens die Zeit, in der die Flugmodelle für die kommende Flugsaison gebaut werden. Die Modellfluggruppe Kranich 70 Simmerath bietet im Winter Werkkurse für alle interessierten Jugendlichen an. Zu einem unverbindlichen Informationsgespräch lädt der Verein alle Jugendlichen mit ihren Eltern zu einem Informationsabend ein.

Der Abend findet am Freitag, 12. Januar, ab 18.30 Uhr im Werkraum der Modellfluggruppe statt. Dieser befindet sich im Keller der Grundschule in Simmerath, Bickerather Straße. Der Eingang zum Werkraum befindet sich aus Richtung Kirche kommend an dem kleinen Weg direkt hinter dem Feuerwehrhaus. Weitere Informationen zur Jugend, zum Werken und eine genaue Anfahrtskizze zum Werkraum befinden sich auf der Internetseite www.mfgkranich.de unter der Rubrik „Jugend“.