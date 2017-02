Weltladen Mützenich: Mit Schwung ins Jubiläumsjahr

Mützenich. Der Weltladen geht optimistisch in das Jahr 2017, in dem unter anderem das 30-jährige Bestehen des gemeinnützigen Vereins gefeiert werden soll.

„Das Warenangebot aus fairem Handel ist wieder nahezu vollständig und wartet auf Kunden, die den Grundsatz ‚Hilfe vor Ort durch den Kauf fairer Produkte‘ unterstützen“, warb der Verein nun in seinem Jahresbericht. Auch möchte der Verein seine Produktpalette, die satzungsgemäß die globale Hilfe für Projekte in armen Ländern vorsieht, gerne punktuell um Aktionen erweitern, die regional als Projekte durch den Verkaufserlös des Weltladens gestützt werden könnten.

Wer Vorschläge für derartige Aktionen hat, möge sich im Weltladen Mützenich in der Ringstraße 10 direkt melden oder seine Idee über das Internet an die Adresse www.weltladen-mützenich.de mitteilen.

Die Öffnungszeiten des Weltladens bleiben wie gewohnt: Donnerstag vormittags von 10 bis 12.30 Uhr und nachmittags 15.30 bis 18 Uhr sowie jeden Samstag von 10 bis 12.30 Uhr.

Als weitere Neuerung kündigte der Verein an, dass ab Februar jeweils einmal im Quartal ein Abendkreis angeboten wird: Bei Tee, Kaffee und Knabbereien soll der Laden für zwei Stunden die Gelegenheit bieten, „in gemütlicher Atmosphäre nette Gespräche zu führen, im Warenangebot zu stöbern und sich zu informieren –selbstverständlich ohne Kaufzwang“, wei es heißt. Die genauen Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Bericht schließt mit den Worten: „Es gibt viel zu tun in dieser Welt, packen wir es im Kleinen auch in der Eifel im Dorf am Venn an!“