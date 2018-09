Roetgen.

Wenn von den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges die Rede ist, dann kommt die jüngere Geschichtsschreibung am Ort Roetgen nicht vorbei. In zahlreichen Quellen heißt es, dass amerikanische Soldaten in der Gemeinde im äußersten Westen Deutschlands, direkt an der Grenze zu Belgien gelegen, auf ihrem Vorstoß nach Westen in Roetgen erstmals deutschen Boden betraten.