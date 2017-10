Konzen. In Konzen wurde am vergangenen Wochenende neben dem Einbruch ins Sportheim des TV Konzen ein weiterer Einbruch zu Protokoll genommen.

An einem Gewerbebetrieb Am Lutterbach brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Messebaufirma ein. Zu Schadenshöhe und Diebesgut konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Indes wurde am Montag an der Ecke Heerstraße/Sportparkzufahrt einer der drei aus dem Heim entwendeten Sporthallenschlüssel aufgefunden. Hinweise auf die Täter gibt es aber noch nicht.