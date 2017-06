Imgenbroich.

„Ein deutlicheres Bekenntnis zum gedruckten Papier kann ich mir nicht vorstellen.“ Mit diesen klaren Worten leitete Georg Weiss, geschäftsführender Gesellschafter von Weiss-Druck und Inhaber der Weiss-Gruppe, am Donnerstag am Firmenstandort in Imgenbroich einen Festakt ein, in dessen Mittelpunkt die Inbetriebnahme einer neuen 96-Seiten-Offset-Rotation stand.