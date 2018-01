Eifel - Weihnachtliches Orgelkonzert in der evangelischen Kirche Roetgen

Eifel. Die evangelische Kirchengemeinde Monschauer Land lädt ein zu einem weihnachtlichen Orgelkonzert am Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr, in die evangelische Kirche Roetgen, Rosentalstraße. Auf der historischen Orgel wird Josef P. Eich, der ehemalige Kantor der Propsteikirche in Kornelimünster, vorwiegend Orgelwerke des Barock verschiedener deutscher und französischer Komponisten interpretieren.

Josef P. Eich wurde in Trier geboren. Er absolvierte von 1984 bis 1990 das Studium der katholischen Kirchenmusik an der Kirchenmusikschule St. Gregoriushaus in Aachen und schloss die Ausbildung mit dem Kantorenexamen ab. Kurse für Orgel bei Ludger Lohmann, Wolfgang Rübsam, Ewald Kooimann vervollständigten seine Ausbildung.

Seit 2006 ist er in der Kirchengemeinde St. Katharina in Recklinghausen tätig. Er gibt zahlreiche Orgelkonzerte und ist auch in Rundfunkaufnahmen und CD-Produktionen zu hören.