Weihnachtliches Kinderprogramm in der Gemeindebücherei

Simmerath. Im November und Dezember stehen dienstags wieder Vorlesestunden für Kinder ab fünf Jahren auf dem „Hör zu-mach mit-Programm“ der Gemeindebücherei Simmerath.

Unter dem Motto „Hinter erleuchteten Fenstern“ lesen Sandra Lutterbach und Bruno Plum Geschichten von Wärme und Gemütlichkeit. Die Termine auf einen Blick: 14. und 28. November sowie am 12. Dezember, um 16 Uhr. Eine weitere Vorlesestunde außer der Reihe findet am Freitag, 17. November, dem bundesweiten Vorlesetag, um 16 Uhr für Kinder von vier bis sieben Jahren statt.

Gleichzeitig können sich Eltern und Großeltern in der Bücherei über gute Bücher zum Vorlesen informieren. Miriam Schaps gibt in gemütlicher Kaffeerunde Tipps zu aktuellen Bilder- und Vorlesebüchern für Kinder bis sechs Jahre. Weitere Informationen über www.simmerath.de.

Wie in jedem Jahr sind alle Kinder ab drei Jahren eingeladen, an jedem Öffnungstag im Dezember bis einschließlich 22. Dezember ein Türchen im Bücherei-Adventskalender zu öffnen und ein Pixi-Büchlein als Geschenk mit nach Hause zu nehmen. Los geht es am Freitag, 1. Dezember, ab 15 Uhr.

Wer früh kommt, hat Glück! Für alle anderen gibt’s etwas Süßes. Darüber hinaus stehen natürlich wieder viele Weihnachtsbücher zum Ausleihen bereit.