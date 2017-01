Weichen für die Laufbahn stellen: Berufskolleg veranstaltet Info-Tag Letzte Aktualisierung: 26. Januar 2017, 11:31 Uhr

Simmerath. Erneut veranstaltet das Berufskolleg Simmerath/Stolberg seinen großen Info-Tag. Am Freitag, 3. Februar, 11 bis 16 Uhr, und am Samstag, 4. Februar, 10 bis 15 Uhr, steht die Schule an den beiden Standorten (Am Obersteinfeld 8, 52222 Stolberg und Im Römbchen 1, 52152 Simmerath) für alle Interessenten offen.