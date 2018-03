Lammersdorf - Was bewegt die Bürger in Lammersdorf?

Lammersdorf. Der CDU-Ortsverband Lammersdorf lädt gemeinsam mit den Ratsherren Marco Scherner, Rolf Drescher und Andreas Hermanns alle Lammersdorfer und Paustenbacher Bürger zum Gespräch in den Lammersdorfer Hof am Mittwoch, 28. März, um 20 Uhr ein.

In ungezwungener Runde wollen sich die örtlichen CDURatsvertreter den Fragen der Bürger zu aktuellen Themen wie Breitbandausbau, Neubaugebiet, Kreisverkehr etc. stellen. Als Gast wird der 1. stellvertretende Bürgermeister und Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Simmerath, Bernd Goffart, an der Versammlung teilnehmen. Der CDU-Ortsverband Lammersdorf und die Ratsvertreter würden sich über eine rege Teilnahme mit vielen Anregungen und interessanten Gesprächen freuen.