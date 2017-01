Nordeifel.

Wer in Freuden wandert, für den gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung, sind die Ausrichter der Wetterwanderung überzeugt. Passionierte Wandersleut’ wüssten längst: Wenn einem der Wind so richtig um die Ohren pfeift, ist das Naturerlebnis noch mal so spannend und intensiv.