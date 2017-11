Wandern ab Rurberg: Bei jedem Wetter

Rurberg. Wandern bei jedem Wetter. Ob blauer Himmel oder Regenwolken, ob klare Sicht oder Nebel - die Schönheit der Natur lässt sich bei jedem Wetter erleben.

Am Nationalpark-Tor in Rurberg nimmt ein erfahrener Waldführer die Teilnehmer um 10.30 Uhr in Empfang und führt die Wanderer entlang des Obersees nach Einruhr. Auf dem Weg dorthin erzählt er allerhand Wissenswertes zu Flora und Fauna.

In Einruhr, wo in der gemütlichen Wanderstation am Heilsteinhaus eine Rast eingelegt wird, warten bereits das knisternde Kaminfeuer und eine heiße Suppe auf die Teilnehmer.

Gut gestärkt ist der Rückweg über die Höhe nach Rurberg dann ein Klacks. Bei den geführten Wetterwanderungen, deren Teilnahme bis auf die Verpflegung in der Wanderstation Einruhr kostenlos ist, können maximal 25 Personen mitwandern.

Die Wanderung ist rund zehn Kilometer lang und dauert insgesamt etwa sechs Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der nächste Termin ist am Sonntag, 19. November, Anmeldungen sind möglich bis Samstag, 18. November, 12 Uhr. Weitere Termine sind 17. Dezember, 21. Januar und 25. Februar.

Anmeldung und weitere Informationen bei: Rursee-Touristik GmbH, Seeufer 3, Simmerath, Telefon 02473/ 93770 oder Telefon 02485/317, Fax: 02473/937720, E-Mail: info@rursee.de.