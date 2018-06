Der Behinderten- und Seniorenbeauftragte

Der Aufgabenkatalog soll sich an dem Gedanken orientieren, zunächst „klein anzufangen“, Erfahrungswerte und Ideen zu sammeln und daraus später möglicherweise weitere Aufgaben abzuleiten.

Zu den Aufgaben des Behinderten- und Seniorenbeauftragten gehört zunächst also die Vertretung der Interessen von Senioren und Menschen mit Behinderung. Er soll zwischen Behörden, Politik und Bürgern vermitteln. Er soll Aktivitäten fördern, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und in der Gemeinde verbessern. Zu den Aufgaben gehört auch die Koordination und Initiierung von Maßnahmen, damit Barrierefreiheit und Behindertenfreundlichkeit zu einer Selbstverständlichkeit in Roetgen werden. Außerdem soll er als Anlauf- und Ombudsstelle dienen.