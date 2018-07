Rott - Wallfahrt von Rott nach Heimbach

Rott. Die Rotter Heimbach-Wallfahrt findet vom 7. bis zum 8. Juli zur Eröffnung der Marien-Oktav statt. Die Pilger treffen sich am Samstag gegen 4.45 vor dem Pfarrheim in Rott und machen sich um 5 Uhr auf nach Heimbach, das sie gegen 13.15 Uhr erreichen werden.

Ein vorheriger Wortgottesdienst findet nicht statt. Die traditionelle Fußwallfahrt ist etwa 35 Kilometer lang. Unterwegs beten sie den Rosenkranz, halten eine Wegmeditation und singen alte Marienlieder. Gebetspausen, die dazu einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt es ebenfalls.

In Simonskall wird eine Frühstückspause eingelegt, mittags kehren sie in Schmidt ein, wo man belegte Brötchen und Suppe verköstigen kann. Um 18 Uhr wird die Oktav mit einer Messe im Kurpark (bei schlechtem Wetter in der Kirche) eröffnet. Sollte jemand Interesse an einer Übernachtung in Heimbach haben, muss dafür selber Sorge getragen werden.

Die erste hl. Messe beginnt am Sonntag in Heimbach um 6.30 Uhr. Um 7.45 Uhr verlässt die Prozession Heimbach ab Nähe Kirche. Gegen 16 Uhr werden diePilger in Rott zurück erwartet und ab dem Grillplatz an der Lammersdorfer Straße(Parkplatz Dickenbruch) von der Musikvereinigung zur Kirche zurückbegleitet, wo eine Schlussandacht gehalten wird. Freuen würden sich die Pilger, wenn sie von vielen Mitbürgern dort empfangen würden.

Alle Interessierten der GdG sind eingeladen, als Gäste an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Am Dienstag, 10. Juli, wird um 18.30 Uhr noch ein Dank-Gottesdienst in der Pfarrkirche in Rott gehalten. Für Rückfragen steht Ernst Knillmann, Tel. 02471/4287 ab 19 Uhr zur Verfügung.