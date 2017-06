Walderlebnistage mit Förster Jörg Melchior

Simmerath. „Pflanzen zum Essen und Heilen“, „Waldwerkstatt“ oder „Schnitzen für Große“ sind nur drei von insgesamt 16 Themen-Waldwanderungen für Menschen ab fünf Jahren, die Förster Jörg Melchior vom Regionalforstamt Rureifel/Jülicher Börde des Landesbetriebes Wald und Holz NRW in der ersten und letzten Woche der Sommerferien anbietet.

Für diese beliebte Ferienaktion der Gemeinde Simmerath hat nun die Anmeldung begonnen.

Auf den dreistündigen bzw. ganztägigen Pirschgängen erwartet die kleinen und großen Menschen ein tolles Programm aus Wissenswertem und Erstaunlichem rund um die Tier- und Pflanzenwelt der Eifeler Wälder, aufgelockert durch Walderlebnisspiele, Gewässererkundungen, Waldzeichen deuten, Anekdoten und vieles mehr. Abseits der Wege kann Wissen teils spielerisch, teils forschend erworben werden, Spuren, Federn, Haare, Schlaf- oder Fraßstellen von Tieren werden gesucht.

Fantasie ist gefragt, wenn es um die mystischen Waldwesen wie Wichtel oder Baumgeister geht. An zwei Terminen wird auch Grundwissen zum Speer- und Bogenbau vermittelt. Ebenso locken die Geheimnisse um die Heil- und Zauberkräfte der Pflanzen, und manches „Unkraut“ entpuppt sich als sehr schmackhaft.

In den Damm der Talsperre

Bei den beiden ganztägigen Angeboten „Wald & Wasser“ ist für Kinder in Begleitung Erwachsener auch wieder der Einstieg in den Staudamm der Kalltalsperre möglich. Der Talsperrenwart der Träger Enwor GmbH („Energie & Wasser vor Ort) und Stawag gewährt hier einen Einblick in die Trinkwasserversorgung.

Die Erlebniswanderungen starten und enden immer an der Grundschule Lammersdorf. Wetterfeste und waldtaugliche Kleidung ist erforderlich.

Interessierte Kinder und Jugendliche melden sich bitte umgehend an unter der Telefonnummer 02473/607-159 oder per E-Mail an: brigitte.jansen@gemeinde.simmerath.de.