Kalterherberg - Walderlebnisparcours „Kölsch Kier“ ab Sonntag offen

Kalterherberg. Die Zukunftswerkstatt Kalterherberg lädt die Dorfbevölkerung von Kalterherberg sowie alle Interessierten und Unterstützer am Sonntag, 22. April, ab 13 Uhr zur Eröffnungsfeier des Walderlebnisparcours „Kölsch Kier“ im Perlenbachtal ein.

Erste Ideen zu dem Naturprojekt gab es bereits kurz nach Gründung der Zukunftswerkstatt Kalterherberg Anfang 2014. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück nahm viel Zeit in Anspruch, aber schließlich konnte das Projekt in Abstimmung mit den Behörden im Perlenbachtal am beliebten Wanderweg zwischen der Höfener Mühle und Gut Heistert verwirklicht werden.

Nachdem alle Genehmigungen vorlagen und die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen waren, starteten die Bauarbeiten im März 2017. Mit Unterstützung vieler Helfer aus Kalterherberg und Umgebung konnte die Anlage im Lauf des Jahres planmäßig fertiggestellt werden. Entstanden ist ein interessanter Lernort im Perlenbachtal, der spielerisch Informationen über unsere Natur, den Wald und die Waldbewohner vermittelt.

Zum Eröffnungsfest lädt die Zukunftswerkstatt Kalterherberg ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Parkraum steht an den ausgewiesenen Parkplätzen für die Besucher der Narzissentäler in Kalterherberg am Theißbaumweg sowie an Gut Heistert zur Verfügung. Von dort ist der Weg zum Walderlebnisparcours auf verschiedenen Strecken ausgeschildert.