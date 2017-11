Vossenack/Hürtgen feiert in Dürener A-Liga sechsten Sieg in Folge Letzte Aktualisierung: 10. November 2017, 11:42 Uhr

Nordeifel. Mannschaft der Stunde in der Dürener Kreisliga A ist zweifelsohne die SG Vossenack/Hürtgen, die am vergangenen Spieltag den sechsten Sieg in Folge feierte und sich damit auf dem vierten Tabellenplatz verbesserte.