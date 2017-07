Vortrag zum Thema Patientenverfügung

Simmerath. Der ambulante Hospizdienst des Caritasverbandes für die Region Eifel hat eine fünfteilige Inforeihe in Simmerath organisiert, die sich mit den wichtigsten Fragen rund um die Themen, Krankheit, Sterben und die letzte Phase im Leben eines Menschen auseinandersetzt. Wer sich inmitten dieser Thematik befindet, sieht sich vielen Fragen gegenüber, die der Klärung bedürfen.

Die Reihe begann am 5. Juli und erstreckt sich bis zum 8. November. Behandelt werden die Themen Hospizbegleitung, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht, Vorsorge für das Lebensende, Palliative Versorgung und Trauerbegleitung. Alle Veranstaltungen finden in der Tagespflege Simmerath, Am Rathausplatz 20, statt.

Thema: Patientenverfügung

Der nächste Termin am Mittwoch, 2. August, behandelt ab 18 Uhr das Thema Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht. Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in eine Situation kommen, in dem andere für ihn entscheiden müssen. Um sicherzugehen, dass die eigenen Angelegenheiten so geregelt werden, wie man es sich wünscht, sollte man in gesunden Tagen Vorsorge treffen. Referent ist Dr. med. Michael Münchmeyer, Chefarzt der Medizinischen Klinik des Kreiskrankenhauses Mechernich. Wer Fragen zur Inforeihe hat, kann sich an den ambulanten Hospizdienst der Caritas unter Telefon 02473/5490108 wenden.