Roetgen - Vortrag über das Metabolische Syndrom

Roetgen. Der Biochemische Gesundheitsverein lädt zu einem Vortrag über das Metabolische Syndrom ein – ganzheitsmedizinisch betrachtet. Referent ist der Allgemeinmediziner und Psychotherapeut Ulli Becker aus Roetgen.

Laut Bundesverband der Internisten leiden in Deutschland etwa 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung an einem Metabolischen Syndrom, auch Reaven-Syndrom oder Syndrom X bezeichnet. Es ist durch folgende vier Faktoren gekennzeichnet: Übergewicht, Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte und Altersdiabetes. Das Metabolische Syndrom wird heute neben dem Rauchen als der entscheidende Risikofaktor für Erkrankungen der arteriellen Gefäße und insbesondere der koronaren Herzkrankheit angesehen.

In dem Vortrag wird zu erfahren sein, wie dieses Syndrom diagnostiziert wird und wie man mit naturheilkundlichen Maßnahmen die Symptomatik verbessern kann. Beginn der Veranstaltung ist am Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr im Eifelkeller des Saunadorfes Roetgen-Therme, Postweg 8 in Roetgen.

Zu diesem für Mitglieder kostenfreien Vortrag sind auch sonstige Interessierte eingeladen. Informationen zu diesem Vortrag gibt es auch telefonisch unter Telefon 02471/8513.