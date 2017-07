Von Auto erfasst: Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Monschau-Mützenich. Eine 58-jährige Frau aus Stolberg ist am Sonntagmittag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hat dabei einen Motorradfahrer erfasst. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Stolbergerin wurde Alkoholeinfluss festgestellt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Reichensteiner Straße in Richtung Eupener Straße. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet sie nach links von ihrer Spur ab. Der 57-jährige Mann aus Köln, der ihr entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen und wurde auf seiner Fahrspur erfasst.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand mittelschwerer Schaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.