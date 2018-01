Roetgen - Volleyballer des TV Roetgen zielen auf einen Sieg

Roetgen. Das erste Landesliga-Heimspiel der Volleyballer des TV Roetgen im neuen Jahr findet am Sonntag, 14. Januar, 15 Uhr, in der TV-Halle statt.

Mit einem glatten 3:0-Sieg gegen den Tabellenführer Duisdorf gelang es den Volleyballern des TVR, das Jahr 2017 in der Landesliga sehr erfolgreich abzuschließen. Für Duisdorf war das erste Spiel der Rückrunde somit auch das erste Saisonspiel überhaupt, in dem die Mannschaft nicht punkten konnte. Nun geht es am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den VfL Gemünd darum, den aktuell 4. Tabellenplatz abzusichern.

Die Mannschaft aus Gemünd liegt auf dem 7. Tabellenplatz mit sieben Punkten Rückstand, der allerdings dadurch bedingt ist, dass die Roetgener zwei Spiele mehr absolviert haben. Daher ist am nächsten Sonntag ein spannendes Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe mit völlig offenem Ausgang zu erwarten. Dies ändert nichts an der Zielsetzung der Roetgener Mannschaft, gegen Gemünd die nächsten drei Punkte einzufahren. Die Spieler des TVR würden sich über lautstarke Unterstützung durch viele Zuschauer aus Roetgen und Umgebung sehr freuen und hoffen, dass sie ihre gute Form aus dem Spiel gegen Duisdorf im neuen Jahr bestätigen können.