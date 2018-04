Roetgen - Volleyballer aus Roetgen spielen um Klassenerhalt

Roetgen. Für den Klassenerhalt in der Landesliga müssen die Volleyballherren des TV Roetgen den Umweg über die Relegation nehmen, nachdem der sichere Klassenerhalt am letzten Spieltag der Landesliga leider nicht gesichert werden konnte.

Ein Punkt fehlte am Ende zum direkten Klassenerhalt im letzten Saisonspiel gegen Meckenheim. Somit konnte nur der Relegationsplatz gesichert werden – der Dürener TV III und die RWR Volleys Bonn stiegen direkt in die Bezirksliga ab.

Nun gibt es am nächsten Wochenende in den Spielen gegen die beiden Zweitplatzierten der Bezirksligen, die SC Alemannia Lendersdorf und Neptun Aachen IV, die Möglichkeit, doch noch alles klar zu machen, damit es in Roetgen auch in der kommenden Saison Landesliga-Volleyball zu sehen gibt. Dieses Vorhaben wird aber beileibe kein Selbstläufer: Gegen beide Mannschaften gab es in der Vergangenheit immer kampfbetonte und spannende Spiele mit offenem Ausgang.

Das erste Duell steigt am Freitag, 20. April, 20.30 Uhr, in der TV-Halle gegen Lendersdorf. Schon am darauffolgenden Samstag, 21. April, spielen die Jungs vom TVR dann in Aachen in der Grundschule Am Höfling gegen Neptun Aachen, die dann sonntags in Lendersdorf antreten müssen.

Alle Roetgener Spieler sind heiß darauf, auch in der kommenden Saison in der Landesliga zu spielen. Dafür wird die Mannschaft in diesen beiden entscheidenden Spielen alles geben. Schön wäre es, wenn dieses Vorhaben sowohl freitags als auch samstags von zahlreichen Roetgener und Eifeler Volleyball-Fans unterstützt würde.