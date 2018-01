Gemünd - Volles Haus beim Neujahrskonzert des NRW-Polizeiorchesters

Gemünd.

Es bot sich auch in diesem Jahr das Bild, das seit acht Jahren immer gleich ist und die Mitglieder der Hilfsgruppe Eifel erfreut: Wieder war der große Kursaal in Gemünd mit mehr als 500 Besuchern besetzt, als das Landespolizeiorchester NRW am zweiten Januar-Sonntag zum Neujahrskonzert aufspielte.