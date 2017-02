Volles Haus bei Konzert mit „Jazzation“

Roetgen.

Pünktlich um 18 Uhr betraten die fünf jungen Musiker im Pfarrheim St. Hubertus in Roetgen am vergangenen Sonntagabend die Bühne, nachdem der Vorsitzende des Vielharmonischen Chors Roetgen das Publikum begrüßt hatte. Was die Gruppe dem Publikum präsentierte, übertraf alle Erwartungen.