Vogelsang-Ausstellungen lockt über 100.000 Besucher an

Vogelsang.

Die Überraschung war groß, als Albert Moritz, Geschäftsführer von Vogelsang IP, und Kerstin Oerter, Leiterin des Nationalpark-Zentrums Eifel, das Ehepaar Geoffrey und Rosemary Bryant mit ihrer Schwester Francesca Gibson aus Kingston upon Hull und Wigan in Großbritannien in der Besucherinformation begrüßten: Seit der Eröffnung der beiden Ausstellungen vor fünf Monaten sind die Drei „die“ 100.000. Besucher.