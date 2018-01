Nordeifel.

Der Star, eigentlich ein sehr häufiger Vogel in unserer Heimat, wurde vom NABU zum Vogel des Jahres 2018 auserkoren. Der Naturschutzbund begründet diese Wahl mit dem Zusammenbrechen von Lebensräumen mit Brutmöglichkeiten und Nahrung für diesen Singvogel. Und in der Tat, auch in unserer Heimat sind die Bestände dieses Vogels stark rückläufig.