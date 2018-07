Steckenborn - Vier Anlässe: Steckenborn feiert Festwochenende

Steckenborn. 85 Jahre Heimat-Echo, 3 x 11 Jahre Stadtgarde Oecher Penn/Heimat-Echo, Musikfest der Städteregion Aachen und Großkirmes in Steckenborn: Gleich vier Anlässe, zünftig zu feiern, lassen vom 6. bis 9. Juli Steckenborn Kopf stehen.

1933 in Hechelscheid gegründet

1933 wurde der Musikverein im kleinen Ort Hechelscheid (heute Gemeinde Simmerath) gegründet. In den Kriegsjahren ging fast alles verloren, was man sich angeschafft und aufgebaut hatte, so auch ein Schellenbaum, der für 650 Reichsmark (heute ca. 2300 Euro) angeschafft wurde. Unmittelbar nach Kriegsende begann der Wiederaufbau des Vereins. Die Zahl der aktiven Musiker pendelte sich – die nächsten drei Jahrzehnte – bei konstanten 20 bis 25 Musikern ein. Geprobt wurde in Privaträumen einiger Musikerfamilien.

Anfang der 80er Jahre begann der Verein, sich nachhaltig positiv zu entwickeln. Konsequent wurde auf Jugendarbeit gesetzt, verbunden mit der Entscheidung, die musikalische Ausbildung in die Hände diplomierter Lehrkräfte zu legen. Daraus resultierend wurde Anfang der 90er Jahre auch das Dirigat an diplomierte Fachkräfte vergeben.

Ein weiterer Schub für den Verein war der Bezug eines eigenen Vereinsheims, welches im Jahre 2007 aufwendig erweitert wurde. Heute verfügt der Verein über eine Nutzfläche von mehr als 250 Quadratmeter. 1986 wurde man von der größten Karnevalsgesellschaft Aachens, der Stadtgarde Oecher Penn, für eine Session gebucht. Heute ist Heimat-Echo die Haus- und Hof-Kapelle der Garde und schlüpft während der Karnevalssession in die Penn-Uniform. Im Februar wurden die Musikanten für das närrische Jubiläum (3 x 11 Jahre) ausgezeichnet.

Eine Woche vor der Veranstaltung verteilt Heimat-Echo an jeden Steckenborner Haushalt, eine Festschrift mit umfangreichen Dokumentationen in Wort und Bild. Als Geburtstagsgeschenk werden zwei Getränkemarken beigelegt, die am Veranstaltungswochenende eingelöst werden können.

Start mit einer Geburtstagsparty

Am 6. Juli startet das Festwochenende mit einer großen Geburtstagsparty auf dem Dorfplatz/Festwiese.

Am 7. Juli beginnt morgens ein ganztägiger Polka- und Marsch-Workshop für Musikanten im Heimat-Echo Probelokal. Abends wird dann die Kirmes durch den amtierenden Hahnenkönig Heri I. am 500-Jahrplatz (Bornstraße) ausgegraben.

Am 8. Juli heißt es früh aus den Federn zu kommen, denn bereits um 7 Uhr beginnt der Tag mit einem großen Trödelmarkt. Ab 10 Uhr startet das Musikfest der Städteregion Aachen und zahlreiche Musikvereine gastieren in Steckenborn. Der große Umzug mit den Traktorfreunden Schmidt, Monschauer Land, den Dorf- und Musikvereinen endet mit dem gemeinsamen Zusammenspiel auf der Festwiese. Sie werden von Harald Küpper, Vorsitzender des Volksmusikerbundes Aachen, dirigiert. Im Anschluss wird der neue Hahnenkönig ermittelt.

Am 9. Juli eröffnet das Heimat-Echo-Maskottchen „Heimi“ die Kindererlebniskirmes mit vielen Überraschungen und einem tollen Gewinnspiel. Abends holen die Ortsvereine den neuen Hahnenkönig zu Hause ab, und in den frühen Morgenstunden wird die Kirmes auf dem 500-Jahrplatz begraben.

An allen Tagen wird es Live Musik vom Feinsten geben, der Eintritt auf die Festwiese ist frei. „Einfach vorbeischauen, sich wohlfühlen und bleiben!“, so der Vorsitzende Friedhelm Lennarz.

Freuen würden sich die Musikanten, wenn die Steckenborner anlässlich dieses Festwochenendes ihre Dorffahnen hissen würden. Im Heimat-Echo-Infokasten an der Grundschule Steckenborn und im Internet unter www.heimatecho.com erhält man weitere Informationen, auch was den Zugweg betrifft.