Simmerath-Rollesbroich - Vielseitiges Tanzprogramm für Jugendliche in Rollesbroich

Simmerath-Rollesbroich. Die Tanzwerkstatt Simmerath bietet ein vielseitiges Tanzprogramm für Jugendliche. Das Angebot reicht von Jazz- und Modern-Dance über Hip-Hop und Breakdance bis zu Musical und Ballett. Anfänger können hier ebenso tanzen wie Fortgeschrittene und Turnier-Aspiranten.

Für Einsteiger (Jugendliche/Anfänger, zwölf bis 16 Jahre, ohne Vorkenntnisse) gibt es dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr Jazz- und Modern-Dance, mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr Hip-Hop und donnerstags von 17 bis 18 Uhr Ballett. Breakdance gibt es montags, 18.30 bis 19.30 Uhr, ab neun Jahre für Anfänger bis Fortgeschrittene.

Für Fortgeschrittene hat die Tanzwerkstatt Ballett und Spitzentanz, ab circa 14 Jahre, dienstags von 18.45 bis 20.15 Uhr und donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr (bis 20.30 Uhr Spitzentanz), sowie Jazz- und Modern-Dance, ab 14 Jahre, dienstags, 20.15 bis 21.30 Uhr, und Hip-Hop, montags, 19.30 bis 20.30 Uhr, im Angebot. Zudem gibt es alle zwei Jahre eine Musical-Aufführung, bei der man mitmachen kann.

Wer noch intensiver Tanzen und auf die Bühne möchte, hat die Möglichkeit, in die Video-Clip- und Hip-Hop-Formationen einzusteigen. Diese gehen mehrmals im Jahr auf Turniere. Auf der Internetseite tanzwerkstatt-simmerath.de findet man alle Infos und den Wochenplan. Wer neugierig geworden ist, kann eine kostenlose Probestunde im Tanzstudio an der Einsteinstraße 7 in Rollesbroich nehmen.