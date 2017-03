Vielharmonischer Chor: Frisch aus der Werkstatt auf die Bühne

Roetgen. Verstärkt durch erfahrene Sänger und Sängerinnen aus der Region arbeitet der Vielharmonische Chor Roetgen (VCR) unter Chorleiter Rainer Stemmermann aus Duisburg an einem kleinen, aber anspruchsvollen Jazz-Programm und möchte das Ergebnis dieser Arbeit am Sonntag, 26. März, ab 15 Uhr in der Privatschule Conventz in Roetgen vorstellen.

Rainer Stemmermann ist den Sängerinnen des Chores gut bekannt. Vor drei Jahren gab es an gleicher Stelle einen sehr erfolgreichen Frauenchorworkshop mit dem sympathischen Musiker aus dem Ruhrgebiet. Stemmermann ist Berufsmusiker und hatte über viele Jahre einen Lehrauftrag der Universität Essen/Duisburg für Jazz- und Popchor, bis er sich 2001 selbstständig machte.

Seitdem arbeitet er als Chorleiter, Vocalcoach, Komponist und Arrangeur. Unter dem Label „Vocaland“ arbeitet er in eigenem Tonstudio als Produzent und leitet seit mehreren Jahren das Frauenchorprojekt Starke Stimmen e.V., mit dem er 2014 auch in Roetgen war.

Die Arrangements für dieses Chorwochenende stammen alle aus der Feder von Rainer Stemmermann. Titel wie „Night and Day“ von Cole Porter gehören zu den bekanntesten Jazzballaden überhaupt und sind Vielen in sehr unterschiedlichen Versionen im Ohr.

Stemmermanns Arrangements überzeugt mit unwiderstehlich lässigem Groove und spannenden Harmonien. Mit „Exactly like you“ gibt es daneben eine echte Beinahe-Premiere. Obwohl dieser Titel von nahezu allen bekannten Jazzsängern und Jazzsängerinnen interpretiert worden ist, ist es in der Chorszene weitgehend unbekannt.

Perle für Chor entdeckt

Stemmermann ist der einzige Arrangeur im europäischen Bereich, der sich mit diesem wunderbaren Titel beschäftigt hat. Komplettiert wird das Programm mit Titeln von Oasis und The Police. Hier geht es ein wenig in Richtung Rock und Pop und endet mit einem „Traditional“, das durch das amerikanische Sextett Take Six bekanntgemacht wurde: If we ever needed the Lord before. Die Zuhörer erwartet also ein abwechslungsreiches Programm.