Vielfältiges herbstliches Leben wie in alter Zeit

Kommern.

Im Freilichtmuseum Kommern stehen an diesem Wochenende, 16. und 17. September, wieder all die vielfältigen und oft mühevollen Arbeiten im Mittelpunkt, die einst mit dem Abschluss der Ernte im Spätsommer auf dem Hof und auf dem Feld, in den Bauernküchen und auch bei den Handwerkern im Dorf anfielen.