Nordeifel - Viele Vögel sind zu den Futterplätzen im Rurtal gekommen

Nordeifel. Im Winter 2016/17 wurde geklagt, dass nur wenige Vögel und Vogelarten an den Futterplätzen in den Gärten zu beobachten waren. Das war im vergangenen Winter wieder ganz anders, zumindest im Rurtal. An unserem Futterhaus im Garten wurden mindestens 19 verschiedene Vogelarten gesehen.

Kohl-, Blau-, Sumpf-, Tannen-, Hauben- und Schwanzmeisen, Kleiber, Amsel, Gimpel, Buchfink, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Eichelhäher, Elster, Sperber, Bunt-, Mittel- und Grünspecht, Haussperling - sie alle wurden gesichtet.

Normalerweise sind die Kohlmeisen gegenüber den Blaumeisen in der Überzahl, aber in diesem Winter waren hauptsächlich Blaumeisen da, die sich Futter suchten. Die höchste Anzahl der Amseln war 13. Insgesamt wurden in den Gemeinden Roetgen, Simmerath und Monschau in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar fast 70 verschiedene Vogelarten von den Ornithologen aus der Region registriert.

Erfreulich ist, dass mittlerweile auch wieder junge Leute in ihrer Freizeit unterwegs sind, um Vögel zu suchen, zu registrieren und zu fotografieren. Die interessantesten Beobachtungen sollen hier weitergegeben werden.

Die Bekassine, ein Schnepfenvogel mit sehr langem Schnabel, wurde einige Male im Naturschutzgebiet Lenzbach bei Paustenbach, an der oberen Kall bei Bickerath und im Struffelt bei Rott beobachtet. Am 27. Dezember waren fünf im Gebiet des Lenzbachs anwesend. Die Waldschnepfe, ebenfalls mit sehr langem Schnabel, wurde in einem Vorgarten in Roetgen, am Lenzbach und im Bereich Perlbach und Fuhrtsbach beobachtet. Die Zwergschnepfe wurde mehrmals im NSG Lenzbach gesichtet.

Wenige auf den Talsperren

Wohl wegen des bis Mitte Februar ziemlich milden Winters in Mitteleuropa waren auf den Talsperren der Region nicht viele überwinternde Wasservögel zu beobachten, lediglich einige Zwergtaucher hin und wieder auf dem Obersee bei Pleushütte.

Ein Vogel, der ebenfalls nur in der Nähe von Gewässern zu finden ist, der Eisvogel, wurde an der Rur im Bereich der Ehrensteinsley, am Obersee und am Menzerather Weiher registriert. Bunt- und Grünspechte wurden regelmäßig gesehen oder gehört, selten der Kleinspecht, der einmal in Dedenborn, und der Mittelspecht, der in Dedenborn, in Einruhr und am Eiserbachsee beobachtet wurde.

Sehr selten wurde der Schwarzspecht vernommen, der eigentlich in den großen Waldgebieten recht häufig vorkommt. Kolkraben sind wieder ganzjährig in unserer Region anzutreffen, so auch in diesem Winter in Mützenich, Lammersdorf, Bickerath, Dreilägerbachtalsperre, Wollerscheid, Einruhr, Kelzerbach und wahrscheinlich auch noch an vielen anderen Orten.

Raubwürger sind immer noch nicht als Brutvogel im alten Kreis Monschau gefunden worden, aber in es überwinterten einzelne im Struffelt, im Gebiet der oberen Kall und in der Flur Brückborn bei Konzen. Bergfinken aus Nordeuropa überwinterten am Rakkesch bei Roetgen, im oberen Kalltal, im Struffelt und auf den Wiesen bei Wollerscheid zwischen Lammersdorf und Fringshaus.

Wegen fehlender Bucheckern und Eicheln war es in den Wäldern in den Wintermonaten recht still und waren dort nur wenige Vögel zu finden. Auch die nordischen Bergfinken machten sich rar und haben in anderen Gebieten Mitteleuropas überwintert. Einzelne Bergfinken wurden entdeckt in Mützenich, Lammersdorf, am Kranzbach und an der oberen Kall.

Nur wenige Fichten hatten Zapfen, so dass sich der Fichtenkreuzschnabel mehr in anderen Regionen aufgehalten hat. Einzelne wurde beobachtet in Lammersdorf und Am Gericht. Zwei Vogelarten, die früher bis Ende Oktober unser Gebiet verließen, um südlicher zu überwintern, Zilpzalp und Hausrotschwanz, sind mittlerweile aufgrund der milden Winter auch in den Wintermonaten zu beobachten. Ende November und im Januar wurde der Hausrotschwanz bei Lammersdorf beobachtet, der Zilpzalp im November und Dezember bei Einruhr und am Ortsrand von Simmerath gefunden.

Ohne dass die Brutvögel hier Erwähnung finden, kann man feststellen, dass der Erhalt der Feuchtgebiete im Bereich Simmerath – Lammersdorf – Konzen unbedingt erforderlich ist, um unseren einheimischen Vögeln eine Möglichkeit zum Überleben zu bieten. Es sind schon zu viele Flächen durch Landwirtschaft und Bebauung für die Pflanzen- und Tierwelt abhanden gekommen.