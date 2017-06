Mitarbeiter der Stadt von Kampfhund gebissen Während einer Ermittlung in einem Aachener Mehrfamilienhaus ist ein Vollstreckungsbeamter der Stadtverwaltung Aachen von einem Kampfhund in die Hand gebissen worden. Die Besitzer hatten für den Hund keine Haltererlaubnis - und wurden bereits per Haftbefehl gesucht.