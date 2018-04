Vor- und Übermittagsbetreuung wird künftig auch an der GGS angeboten

Zum Schuljahr 17/18 wurde an den Standorten der KGS Höfen-Mützenich die Vor- und Übermittagsbetreuung eingerichtet. Im Rahmen dieser Alternative zur OGS wird eine Betreuung der Kinder bis zum Ende der sechsten Stunde am jeweiligen Schulstandort gewährleistet. Die Betreuung umfasst die Beaufsichtigung von Freispiel und Beschäftigungsangeboten.

Da die Kosten dieser Betreuungsform zunächst nicht bestimmbar waren, wurde diese „auf Probe“ angeboten. Die Finanzierung sollte aus Elternbeiträgen und der Betreuungspauschale des Landes erfolgen. An der KGS Höfen-Mützenich nahmen 19 Kinder das Angebot der Vor- und Übermittagsbetreuung wahr (10 Kinder in Mützenich, 9 Kinder in Höfen).

Elternbeiträgen in Höhe von bisher 6665 Euro stehen Lohnkosten von 11.174,64 Euro durch die Betreuung an zwei Standorten entgegen, was zu einer Unterdeckung von 4679,64 Euro führt. Die Unterdeckung wird laut Verwaltung durch Hinzuziehen der Betreuungspauschale, die aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt wird, aufgefangen.

Für das neue Schuljahr wird die Vor- und Übermittagsbetreuung in Höfen und Mützenich weiterhin angeboten. Die Anmeldungen laufen aktuell, jedoch geht die Nachfrage tendenziell nach unten. Aus der Bevölkerung kam die Anfrage, das Angebot der Vor- und Übermittagsbetreuung für das neue Schuljahr auch auf die OGS Imgenbroich-Konzen auszudehnen. Auch hier besteht nun die Möglichkeit der Anmeldung. Die Finanzierung wird auch im nächsten Schuljahr gleichbleibend aus Elternbeiträgen und der Betreuungspauschale des Landes erfolgen.