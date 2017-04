Versuchter Einbruch in Gey: Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald-Gey. Missglückte Hebelversuche an der Haustür haben am Montagnachmittag von einem Einbrecher, der seine Tat nicht vollenden konnte, gezeugt. Die Polizei sucht nun nach aufmerksamen Zeugen.

In der Zeit zwischen 7.30 und 15 Uhr versuchte der bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Wohnhaus an der Forststraße zu gelangen. Hierzu nutzte er zunächst eine Plastikkarte, um mit dieser die Eingangstür zu öffnen. Nachdem dieses Vorhaben anscheinend misslang, versuchte er mit einem Werkzeug die Tür aufzuheln. Doch auch hier scheiterte er. In das Gebäude kam der Unbekannte nicht.

Hinterlassene Spuren wurden von der Polizei gesichert und werden nun ausgewertet. Aufmerksame Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden.