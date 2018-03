Höfen.

Küchenabfälle, Plastiktüten, Flaschen und Dosen – was man sonst nur aus einer Mülltonne kennt, sieht man derzeit auch am Höfener Schwanenweiher. Immer wieder beobachteten Anwohner die illegale Müllentsorgung am Weiher und kritisierten diese scharf. Mit einem Fütterverbot der Tiere soll das Problem behoben werden.