Vermehrt wilder Müll im Belgenbachtal: Hinweise ans Ordnungsamt

Eifel.

Auf dem Wanderparkplatz an der Grillhütte im Belgenbachtal zwischen Konzen und Imgenbroich sowie in der näheren Umgebung wurde in den vergangenen Wochen vermehrt wilder Müll abgekippt. Blaue und gelbe Säcke fanden sich auf dem Parkplatz und in den Böschungen.