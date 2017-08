Verkehrsunfall auf B266: Motorradfahrer schwer verletzt

Simmerath.

Am Nachmittag wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt, als er einem Autofahrer ausweichen musste, der von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr fuhr. Die Bundesstraße 266 zwischen Simmerath-Kesternich und Einruhr war nach einem Verkehrsunfall in Höhe „Schöne Aussicht“ vollgesperrt.