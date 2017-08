„Vergangenheit und Zukunft“: Bilder zum Thema Flucht

Gemünd. Mariola-Maria Hornung, in Breslau (Polen) geboren, lebt seit 1988 in Deutschland. Nach dem Besuch verschiedener Kunstakademien arbeitet sie seit 2011 als freischaffende Künstlerin. Mariola Hornungs Vorfahren sind im Jahr 1788 von Deutschland nach Galizien (Lemberg) übergesiedelt.

Sie haben während der letzten 200 Jahre insgesamt viermal neue Bahnen eingeschlagen und ihre Heimatländer zwischen Deutschland und Polen gewechselt. Mariola Hornungs Bilder zeigen diese Wege. Wege, die sicher nicht einfach waren...

Mariola-Maria Hornungs Ausstellung „Vergangenheit und Zukunft“ in der Galerie Eifel Kunst, Schleidener Straße 1 in Gemünd, dauert vom 27. August bis zum 6. Oktober und ist freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und auf Vereinbarung geöffnet. Die Vernissage findet am 27. August, um 15 Uhr statt. Die musikalische Gestaltung der Vernissage liegt bei Catwalski. Der Eintritt ist frei.