Vereinsjugendtag des TV Höfen: Robert Classen hat zwei Nachfolger Von: lro

Letzte Aktualisierung: 21. März 2017, 10:16 Uhr

Höfen. Die Jugendabteilung des TV Höfen 1921 hatte sich am vergangenen Donnerstag in der Turnhalle versammelt, um in lockerer Atmosphäre das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Nach acht Jahren Vereinsarbeit als Jugendleiter verabschiedete sich Robert Classen aus seinem Amt, um für den Nachwuchs Platz zu machen.