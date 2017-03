Vereine können sich melden, um sich am Kraremannstag vorzustellen

Simmerath. Im Ortszentrum von Simmerath findet am Sonntag, 7. Mai, wieder der über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte Kraremannstag statt, der inzwischen bereits zum elften Mal vom Gewerbeverein Simmerath veranstaltet wird.

Seit vier Jahren lädt die Gemeinde Simmerath parallel zum Kraremannstag Vereine und Organisationen ein, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Den Teilnehmern bietet sich so die Möglichkeit, ihre vielfältige Arbeit einem großen Publikum zu präsentieren und damit auch Marketing für den eigenen Verein zu betreiben.

Das Programm ist vielfältig: Neben dem Mailauf der Hansa Simmerath gibt es wie in den Vorjahren das Angebot der verkaufsoffenen Geschäfte und das Veranstaltungsprogramm auf der Hauptstraße. Gemeinsam mit den Angeboten der Vereine und Hilfsorganisationen wird an diesem Tag das Ortszentrum Simmerath zu einer großen Bühne und bietet Tausenden Besuchern ein lohnenswertes Ausflugsziel.

Bei Gemeindeverwaltung melden

Alle Simmerather Vereine sind eingeladen, sich auch in diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz zu präsentieren.

Interessierte Vereine und Organisationen werden gebeten, sich bis Freitag, 17. März, bei der Gemeindeverwaltung bei Brigitte Jansen zu melden: Telefon 02473/607134, E-Mail: brigitte.jansen@gemeinde.simmerath.de.

Neben der Präsentation am Veranstaltungstag werden die teilnehmenden Vereine auch in der Kraremanns-Ausgabe des „Simmerath-Magazins“ vorgestellt. Dieses wird in einer Auflage von 60.000 Stück in einem großen Verbreitungsgebiet erscheinen.