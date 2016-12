Verbot für Feuerwerk in Monschauer Altstadt: Brandgefahr

Monschau. In der Silvesternacht wird eine Vielzahl von Feuerwerk abgefeuert und abgebrannt. Dabei gibt es nicht selten einen leichtfertigen Umgang mit diesen pyrotechnischen Gegenständen und hierdurch kommt es zu einem erheblichen Gefahrenrisiko für Personen aber auch in Altstädten zu einer Gefährdung der mittelalterlichen Bausubstanz.

Der Kernbereich der Altstadt Monschau besteht fast ausschließlich aus historischen Gebäuden. Die enge Bebauung und die Beschaffenheit der Gebäude erhöhen das Brandrisiko und bieten ein sehr großes Schadenspotenzial durch Übergreifen eines Brandes auf benachbarte Häuser.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Silvesterraketen eine Temperatur bis zu 2000 Grad erreichen können. Einer Gefährdung der historischen Gebäude im Altstadtkern kann nur durch ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Klasse II abgeholfen werden. Die Stadt Monschau hat daher das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen im historischen Altstadtkern verboten.

An den Zufahrtsstraßen zum Stadtkern und innerhalb desselben werden daher an markanten Stellen, wie Marktplatz, Gerberplatz, entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. Außerhalb des Altstadtkerns besteht jedoch nach wie vor die Möglichkeit, auf anderen Straßen und Plätzen ein Feuerwerk abbrennen zu lassen.

So wurde eigens für die Altstadt in der Silvesternacht ein Parken auf dem nicht überdachten Bereich des Parkplatzes Burgau verboten und dieser zum Abbrennen von Silvesterraketen vorgehalten. Dieser Platz minimiert das vorhandene Gefahrenpotenzial um ein Vielfaches und bietet den Monschauer Einwohnern und Besuchern dennoch eine Möglichkeit, in der Nähe des Ortskerns ein Silvesterfeuerwerk abzubrennen.