Eifel - Verbandsfest der Spielmannszüge Nordeifel zum 140. Mal

Eifel.

Das 140. Verbandsfest der Spielmannszüge Nordeifel findet vom 8. bis 10. Juni in Simmerath statt. Für den Auftakt sorgt der Sternmarsch am Freitag, 8. Juni, ab 18.30 Uhr, mit Ausklang in der Dreifachhalle. Am Samstag, 9. Juni, wird zum Eifel-Festäng mit der Band Vennomenal und verschiedenen Eifler Spezialitäten eingeladen.