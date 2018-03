Monschau - Veranstaltungen der GdG Monschau: Eine Woche der Besinnung

Monschau. In Fortsetzung einer Tradition, die auf die Pfarre Mariä Geburt in Monschau zurückgeht, findet vom 10. bis zum 18. März die „Woche der Besinnung“ in der GdG Monschau statt. Das Thema lautet: „Heute bei Dir!“

Die GdG Monschau nimmt das Leitwort auf, welches Bischof Helmut Dieser seiner Gesprächsinitiative über die Veränderungen im Leben der Kirche gegeben hat. Wegen des anstehenden Besuchs des Bundespräsidenten in Aachen kommt Generalvikar Andreas Frick nicht, wie geplant, nach Monschau.

Unabhängig davon bieten die Verantwortlichen eine Reihe vielfältiger Veranstaltungen an. So zum Beispiel den Eröffnungsgottesdienst am Samstag, 10. März, 19 Uhr, in der Aukirche mit dem Titel „Au! Kirche!“ Am Dienstag, 15 Uhr, findet in St. Josef in Imgenbroich der Seniorengottesdienst statt mit Krankensalbung und anschließendem Kaffee im Pfarrheim.

„Mittagsimpulse zur Fastenzeit“ gibt es täglich um 12 Uhr in der Krypta der Aukirche. Von Dienstag bis Donnerstag gibt es Abendimpulse, jeweils um 19 Uhr in der Imgenbroicher Kirche. Unter dem Thema „Christus in uns – wir in Christus“ soll die Botschaft des Apostels Paulus neu gesehen werden. Am Freitagabend, 16. März startet um 20 Uhr in der Aukirche unter dem Leitwort „Heute bei dir“ ein Meditationsgang rund um die Monschauer Altstadt, der mit einer Eucharistiefeier in der Schlosskapelle schließt.

Weitere Einzelheiten sind einem Faltblatt zu entnehmen, das in allen Kirchen der GdG ausliegt.