Vennbad in den Ferien: Die Öffnungszeiten und ein besonderes Angebot

Monschau. Das Vennbad ist in den Osterferien wie folgt geöffnet bzw. geschlossen.

Montag, 10. April: geschlossen, Dienstag, 11. April: 10.15 bis 11 Uhr Aqua Fit, 11 bis 20 Uhr Familienbad, Mittwoch, 12. April: 11 bis 21 Uhr Familienbad, Gründonnerstag, 13. April: 6.30 bis 8 Uhr Frühschwimmen, 10 bis 11 Uhr Seniorenschwimmen, 10.30 bis 11 Uhr Wassergymnastik (zzgl. 1 Euro), 11 bis 20 Uhr Familienbad, 11 bis 17 Uhr Waterfun.

Karfreitag, 14. April: 9 bis 18 Uhr Familienbad, Karsamstag, 15. April: 10 bis 18 Uhr Familienbad, 14 bis 17 Uhr Waterfun, Spielstunde,

Ostersonntag, 16. April: 9 bis 14 Uhr Familienbad,

Ostermontag, 17. April: 9-14 Uhr Familienbad,

Dienstag, 18. April: 10.15 bis 11 Uhr Aqua Fit, 11 bis 20 Uhr Familienbad,

Mittwoch, 19. April: 11 bis 21 Uhr Familienbad, Donnerstag, 20. April: 6.30 bis 8 Uhr Frühschwimmen, 10 bis 11 Uhr Seniorenschwimmen, 10.30 bis 11 Uhr Wassergymnastik (zzgl. 1 Euro), 11 bis 20 Uhr Familienbad,

Freitag, 21. April: 11 bis 21 Uhr Familienbad, 11 bis 17 Uhr Waterfun, Spielstunde, 18.15 bis 19 Uhr Aqua Fit,

Samstag, 22. April: 10 bis 18 Uhr Familienbad, 14 bis 17 Uhr Waterfun, Spielstunde,

Sonntag, 23. April: 9 bis 18 Uhr Familienbad.

Aqua Fit ist ein freier Kurs (das Elferticket kostet 65 Euro inklusive Eintritt, 7,50 Euro kostet ein Einzelticket). Die Tickets sind direkt im Vennbad zu erwerben.

„Seepferdchen plus“ ist ein Angebot in den Osterferien 2017. Dieser Kurs richtet sich an Kinder, die bereits einen Anfängerschwimmkurs besucht haben und die Schwimmfähigkeit erlernt haben. In weiteren vier Einheiten wird die Schwimmtechnik verfeinert und die Schwimmausdauer gefördert. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro inklusive Eintritt. Anmeldungen sind im Vennbad oder unter Telefonnummer 02472/ 8024930 möglich. „Seepferdchen plus“ zweimal angeboten. Der Festigungskurs 1 (sieben Kursplätze) findet vom 11. bis 14. April von 9 bis 10 Uhr statt; der Festigungskurs 2 (ebenfalls sieben Kursplätze) vom 18. bis 21. April von 9 bis 10 Uhr.